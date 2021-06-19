Первый в мире смартфон с тепловизионной камерой, IP69K, NFC и беспроводной зарядкой Ulefone Armor 11T 5G подтвердил свою надёжность в серии тестов

Компания Ulefone недавно выпустила в мире смартфон с тепловизионной камерой, IP69K, NFC и беспроводной зарядкой Ulefone Armor 11T 5G, а теперь производитель опубликовал видеоролик, демонстрирующий надёжность и прочность устройства в серии тестов.