Театр абсурда

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Советник Шойгу: "Россия будущего - это народная империя, основанная на принципе «самодержавия»"

Советник Шойгу: "Россия будущего - это народная империя, основанная на принципе «самодержавия»"

автор - Окно в историю Вы говорили, что в России нет своей идеологии и национальной цели, объединяющей весь народ? Так вот, получите! Я предполагаю, что нынешний режим власти, посредством советника министра оборона Андрея Ильницкого, озвучил нам, т.

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