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Малком: «Пересмотрел свой рацион, тело отреагировало – я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. Это находит отражение в статистике»

Малком высказался о том, как изменение рациона помогло ему улучшить результаты.  – У тебя классная статистика – можно ли назвать эту осень лучшей для тебя в «Зените»? – Я провожу свой лучший сезон в «Зените».

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