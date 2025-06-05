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Опасную молочную продукцию нашли в магазинах Подмосковья

Опасную молочную продукцию нашли в магазинах Подмосковья

Речь идёт о компании ООО "Молочная производственная компания".Молочную продукцию неизвестного производителя выявили в магазинах Подмосковья.

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