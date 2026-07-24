Барнаульские энергетики обнаружили повреждение на ул. Исакова и перекрыли дорогу

Часть ул. Исакова в Барнауле ️24 июля перекрыли из-за работ на теплосети, сообщает пресс-служба СГК. ️24 июля ремонтная бригада будет работать на внутриквартальном трубопроводе диаметром 219 мм в районе ул.
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