Посол Бразилии заявил о планах страны увеличить поставки кофе в РФ на 20%

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Бразилия собирается на 20% нарастить поставки кофе в Россию, сообщил посол этой страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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