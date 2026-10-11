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Регионы России

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ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

По его словам, система ПВО Министерства обороны РФ обнаружила и нейтрализовала оба дрона. На месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб для оценки ситуации и предотвращения возможных последствий.

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