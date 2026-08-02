Индонезия завершит переговоры по свободной торговле с ЕАЭС

Заместитель посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо сообщил о завершении переговоров с последними институциональными структурами для подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, которое вскоре может быть ратифицировано.
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