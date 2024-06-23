23 июня исполнится год с попытки военного мятежа ЧВК "Вагнера" под руководством Евгения Пригожина. Спустя два месяца после событий в Ростове-на-Дону и "марша справедливости" на Москву основатель частной военной компании погиб в авиакатастрофе.
Евгений Пригожин и ставки
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Так же можно посоветовать более емкое в пространстве и времени - это Махабхарата - всё события сейчас корелируются с произошедшем 5121 год назад, как предистория, так и последствия, но масштаб делить на 100 - сейчас не смена юга-эпох, а только золотое вкрапление.
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