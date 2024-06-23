Евгений Пригожин и ставки

Ч

ЧилиИвано

Так же можно посоветовать более емкое в пространстве и времени - это Махабхарата - всё события сейчас корелируются с произошедшем 5121 год назад, как предистория, так и последствия, но масштаб делить на 100 - сейчас не смена юга-эпох, а только золотое вкрапление.