Южноуралец остался без денег, заинтересовавшись 5G

Полицейские Челябинской области столкнулись с новым видом мошенничества. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 61-летний житель Златоуста обратился в отдел полиции и рассказал, что ему позвонил неизвестный.
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