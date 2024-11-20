Южноуралец остался без денег, заинтересовавшись 5G

Полицейские Челябинской области столкнулись с новым видом мошенничества. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 61-летний житель Златоуста обратился в отдел полиции и рассказал, что ему позвонил неизвестный.