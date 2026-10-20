На Украине готовы топить уклонистов в Днестре, лишь бы не сбежали Молдавия вернула Украине двух украинских пограничников, в отношении которых ранее Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.
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