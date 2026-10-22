В ночь на 22 октября над Россией сбили 808 украинских дронов. В Белгородской области ранены три человека, в Липецке повреждены дома и поликлиника, в Москве пострадали двое.
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