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Новый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре

Новый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре

Неожиданная находка на автобусной остановке с далеко идущими последствиями. Шойгу наносит второй удар.

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Леонид
Пора издавать Указ о присвоении звания... И чтоб не секретным! :o)
Игорь Тихонов
Ну, хочу сказать, почти как Маяковский: "Я знаю, дело будет, я знаю - дел не счесть, пока такие люди в России нашей есть!!"... :) :) :)
Людмила Нефедова
!!!
Vladimir Lioubimcev
Мне Петрова и Боширова так жалко... Склоняют их фамилии все, кому не лень. Как им теперь живется, С ЭТИМ?!! Может больше не будем это делать, хотя бы мы тут, в Макспарке?
Игорь Тихонов
Просто они уже из реальных людей превратились в собирательный образ российских разведчиков - диверсантов, типа Штирлица, которым по плечу любые подвиги.
Борис Осипов

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