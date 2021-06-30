Новый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре

Сергей ЕПолитикаНовый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре Неожиданная находка на автобусной остановке с далеко идущими последствиями. Шойгу наносит второй удар.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонидПора издавать Указ о присвоении звания... И чтоб не секретным! :o)Игорь ТихоновНу, хочу сказать, почти как Маяковский: "Я знаю, дело будет, я знаю - дел не счесть, пока такие люди в России нашей есть!!"... :) :) :)ЛНЛюдмила Нефедова!!!Vladimir LioubimcevМне Петрова и Боширова так жалко... Склоняют их фамилии все, кому не лень. Как им теперь живется, С ЭТИМ?!! Может больше не будем это делать, хотя бы мы тут, в Макспарке?Игорь ТихоновПросто они уже из реальных людей превратились в собирательный образ российских разведчиков - диверсантов, типа Штирлица, которым по плечу любые подвиги.БОБорис ОсиповКомментировать
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