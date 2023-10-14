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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Шарапова: «После победы на «Уимблдоне»-2004 поняла, что спорт – это бизнес, платформа, благодаря которой у тебя есть голос»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала, когда начала думать о спорте в контексте бизнеса.

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