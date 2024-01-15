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Арестович о соглашении Киева и Лондона о гарантиях безопасности: пустой документ

Арестович о соглашении Киева и Лондона о гарантиях безопасности: пустой документ

Алексей Арестович, бывший советник офиса президента Украины (внесен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск), назвал подписанное в ходе визита в Киев британского премьера Риши Сунака соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности пустым документом, который ничего не значит.

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