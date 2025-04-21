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Стало известно об обиде украинцев на Папу Франциска из-за его позиции по конфликту

Стало известно об обиде украинцев на Папу Франциска из-за его позиции по конфликту

Украинские католики сохранили обиду на покойного Папу Римского Франциска из-за его позиции по конфликту.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Ничему селюков история не учит. Рим и запад делал то, что ему выгодно. Любимого галичанами князя Даниила Галицкого Папа Римский объегорил, еще, в 13 веке, посулив помощь крестоносцев в борьбе с Батыем, в обмен на принятие католичества. В место армии прислал прилатов и архитекторов возводить костелы.  Александр Невский на такую замануху не повелся. Молодец. А предки хохлов-идиоты. Современники не лучше. Генофонд.
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