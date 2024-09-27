Глава ведомства поручил доложить о результатах процессуальной проверки по сообщению о нарушении прав жителей Курганской области

В СМИ распространено обращение депутата Госдумы РФ к Председателю СК России, в котором он просит проверить деятельность руководства коммунального предприятия, которое за счет незаконно установленных тарифов на предоставляемые населению услуги могло получить доходы, превышающие миллиард рублей.