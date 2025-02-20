Суперантенну для изучения космической погоды построят в России

Global Look Press/Svetlana Vozmilova В России построят суперантенну для изучения космической погоды, проведения радиоастрономических наблюдений объектов Солнечной системы и дальнего космоса, а также исследования сейсмической активности земной коры.
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