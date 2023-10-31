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Закон, порядок, государство

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Новая схема квартирного мошенничества во Владивостоке набирает обороты

Новая схема квартирного мошенничества во Владивостоке набирает обороты

Новый вид квартирного мошенничества активно продвигается в Приморье. Ситуацией поделились очевидцы в тг-канале "Svodka25" (18+).

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