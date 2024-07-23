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Байден делегировал Йеллен и Блинкену полномочия по закону о поддержке Украины

Байден делегировал Йеллен и Блинкену полномочия по закону о поддержке Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден делегировал главе американского министерства финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену свои полномочия по закону о поддержке Украины, в том числе в конфискации активов Российской Федерации.

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