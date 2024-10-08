Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от борща, харчо и солянки

Популярные супы могут губительно сказаться на здоровье ЖКТ и усугубить уже имеющиеся заболевания.Пристрастие к супам на жирных мясных бульонах может обернуться проблемами с пищеварительной системой, особенно если уже имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.