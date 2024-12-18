«Годы золотые»: в своё время у каждого был свой СССР… Вот он, этот дом в Пензе на пересечении улиц Московской и Кураева, где в 70-ые года ХХ века находился магазин «Снежок» Нам электричество пахать и сеять станет,Нас электричество продуктами завалит.
«Годы золотые»: в своё время у каждого был свой СССР…
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Юрий Ильинов
«Устроит ли нас цена?» – доброволец СВО задает непростые вопросы о победе Среди российских военнослужащих очень немногие грезят освобождением всей Украины, потому что понимают цену. Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный с позывным «Синдбад», добровольцем пошедший в СВО , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». https://vkvideo.ru/video-66772954_456260217 «Какой будет наша победа, определит наше военно-политическое руководство. Разговоры среди военнослужащих хотя разные, в том числе самые завиральные – про город Вашингтон. На мой взгляд, это довольно глупо, но люди и такое говорят. Кому-то нужна вся Украина, таких подавляющее меньшинство. Кто-то грезит Одессой», – сказал военный. По его словам, он в этой ситуации мыслит «категориями задачи». «Возвращаясь к вопросу какой будет наша победа, хотелось бы понять, какую цену мы за неё заплатим, и что мы будем с этой победой делать. Каковы её результаты. Люди, которые населяют земли. Земли, по которым прошла война. Всё это нужно подсчитывать и высчитывать безэмоционально», – подытожил «Синбад».
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19 час.
Traveller
У автора понемногу тускнеет память. Но в самых-самых мелочах. Ром кубинский назывался "Havana club" и был он двух видов за 5 руб светлый и в удлинённых бутылках "dry" тёмный по 7 руб. "Плиска" стоила 5,20, а был ещё Слнчев бряг по 4.20. Сыр вообще-то "Сулугуни". В 1974 году ("женился я после второго курса" (с)). костюм за 40 рублей купить автор никак не мог, стоили они (более-менее приличные) уже в 1970 году от 72 руб. И английские рубашки стоили в то время 8 руб. 40 коп. А в сельских коопах при покупке приходилось купить марку "Коопсоюза" за 30 коп., чтобы пополнить число членов этого коопсоюза.
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15 час.
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