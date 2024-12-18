Юрий Ильинов

«Устроит ли нас цена?» – доброволец СВО задает непростые вопросы о победе Среди российских военнослужащих очень немногие грезят освобождением всей Украины, потому что понимают цену. Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный с позывным «Синдбад», добровольцем пошедший в СВО , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». https://vkvideo.ru/video-66772954_456260217 «Какой будет наша победа, определит наше военно-политическое руководство. Разговоры среди военнослужащих хотя разные, в том числе самые завиральные – про город Вашингтон. На мой взгляд, это довольно глупо, но люди и такое говорят. Кому-то нужна вся Украина, таких подавляющее меньшинство. Кто-то грезит Одессой», – сказал военный. По его словам, он в этой ситуации мыслит «категориями задачи». «Возвращаясь к вопросу какой будет наша победа, хотелось бы понять, какую цену мы за неё заплатим, и что мы будем с этой победой делать. Каковы её результаты. Люди, которые населяют земли. Земли, по которым прошла война. Всё это нужно подсчитывать и высчитывать безэмоционально», – подытожил «Синбад».