Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ

В скором времени в мире могут появиться новые методы исследования мозга, объединяющие функциональную МРТ высокого разрешения с электрофизиологическими исследованиями, фармакологией, стимуляцией и системным анализом.
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