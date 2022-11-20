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Док Риверс: «Никто не будет нас жалеть, так что я тоже не собираюсь»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что команде необходимо найти способ выигрывать матчи, несмотря на большое количество травм.

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