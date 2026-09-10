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Царьград

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Любовь Андреева подала в суд на банк из-за блокировки 3,2 млн рублей

Любовь Андреева подала в суд на банк из-за блокировки 3,2 млн рублей

Любовь Андреева из реалити-шоу «Мама в 16» судится с банком из-за блокировки 3,2 млн рублей от продажи фото.

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