Любовь Андреева подала в суд на банк из-за блокировки 3,2 млн рублей

Любовь Андреева из реалити-шоу «Мама в 16» судится с банком из-за блокировки 3,2 млн рублей от продажи фото.
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