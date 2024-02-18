«Арсенал» обошел «Ман Сити», «Барса» забила на 97-й, эстафеты на ЧМ по биатлону, гол Роналду, Топурия – чемпион UFC и другие новости

Лена Мисько

В случае поражения «Нефтехимика» в Череповце может наступить развязка в борьбе за восьмое место на Востоке, поскольку слабо верится, что «Барыс» отберет очки у «Амура». Но мне также интересно посмотреть на то, как «Торпедо» отреагирует на последние неудачи. Игра в гостях против мотивированного СКА станет отличным индикатором состояния команды.