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Не только о футболе

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«Арсенал» обошел «Ман Сити», «Барса» забила на 97-й, эстафеты на ЧМ по биатлону, гол Роналду, Топурия – чемпион UFC и другие новости

«Арсенал» обошел «Ман Сити», «Барса» забила на 97-й, эстафеты на ЧМ по биатлону, гол Роналду, Топурия – чемпион UFC и другие новости

1. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Брентфорд» (4:1) в 25-м туре АПЛ. «Арсенал» на выезде разнес «Бернли» (5:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1).

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Комментарии
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Лена Мисько
В случае поражения «Нефтехимика» в Череповце может наступить развязка в борьбе за восьмое место на Востоке, поскольку слабо верится, что «Барыс» отберет очки у «Амура». Но мне также интересно посмотреть на то, как «Торпедо» отреагирует на последние неудачи. Игра в гостях против мотивированного СКА станет отличным индикатором состояния команды.
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15 час.
КУАТ
Милонов загнул.
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9 час.
Лена Мисько
🤐🤐🤐
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3 час.

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