«Арсенал» обошел «Ман Сити», «Барса» забила на 97-й, эстафеты на ЧМ по биатлону, гол Роналду, Топурия – чемпион UFC и другие новости

1. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Брентфорд» (4:1) в 25-м туре АПЛ. «Арсенал» на выезде разнес «Бернли» (5:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1).
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