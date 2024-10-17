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Украину в 2025 году ждёт "Мираж": Франция ликует

Украину в 2025 году ждёт "Мираж": Франция ликует

ВСУ в начале 2025-го получат французские истребители "Мираж"Издание Avions Legendaires сообщает, что с января по март следующего года украинские военные получат от 12 до 20 истребителей Mirage 2000.

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