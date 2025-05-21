Медведев пошутил про "салфетку Макрона" и сорвал аплодисменты

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев мимоходом пошутил про президента Франции Эммануэля Макрона и таинственный белый свёрток, который в Елисейском дворце называют "салфеткой".
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