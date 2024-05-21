Извращенец, крыса! Избитая русская невеста солдата США разоткровенничалась

История несчастной любви русской девушки Александры Ващук и американского солдата Гордона Блэка, который приехал за Сашей во Владивосток, влюбившись в нее, а потом избил и обокрал, прогремела в начале мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии