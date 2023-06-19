Independent: Выход из ЕС стал провалом для Британии

После референдума 2016 года, власти Великобритании начали процесс выхода страны из Европейского Союза, получивший название Brexit.
Популярные статьи
- В результате ночных ударов по целям в Одессе поражен завод «Краян», где хранились западные боеприпасы и техника
- Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии