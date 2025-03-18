15 доказательств того, что жизнь создает сюжеты похлеще, чем в самых закрученных сериалах

Иногда смотришь кино и думаешь: "Ну и напридумывают же всякого! Так не бывает". То у людей находятся какие-то никому не известные родственники, то принцы на дорогих иномарках им помогают, то еще что-нибудь.
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