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Конференция «Есенин и его литературное окружение» прошла на трех площадках: в Москве, Рязани и Константинове

Конференция «Есенин и его литературное окружение» прошла на трех площадках: в Москве, Рязани и Константинове

В Москве, Рязани и Константинове прошла Международная научная конференция «Сергей Есенин и его литературное окружение».

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