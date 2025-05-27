Глава МВД Литвы попросил ЕС профинансировать укрепление границы

Политика как она есть

Власти Литвы рассчитывают на помощь Евросоюза для модернизации оборудования и усиления мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией, где планируется создание 27 парков инженерных средств, заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.