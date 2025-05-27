Глава МВД Литвы попросил ЕС профинансировать укрепление границы

Власти Литвы рассчитывают на помощь Евросоюза для модернизации оборудования и усиления мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией, где планируется создание 27 парков инженерных средств, заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.
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