Мигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки»

Андрей СмирновПолитикаМигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки»Конечно, и в советское время групповые драки случались, однако от мигрантских разборок они отличались кардинально.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGGISMbICHСудебная система в России сегодня, это отдельный орган власти, причём совершенно отдельный, который (очевидно) управляется из-за рубежа. Косвенно, это подтверждает тот факт, что 282 статья применяется только против русских, или закон о самообороне используется против тех россиян, которые защищались от нападения. А чтобы убедиться в этом не косвенно, прочтите внимательно это: https://ispolkom.su/153-fakty-otsutstvija-u-rf-sobstvennoj-jurisdikcii-i-net-sudov.html Так что у Владимира Путина ещё есть поле для битвы после национализации экономического блока, - национализация судебной системы Российской Федерации.GGISMbICHА ещё для "общего развития", и понимания сложившейся в 90-е ситуации в стране, можно прочитать статью на сайте "Комсомольской правды", - "Оправдательный приговор, это всегда ЧП": https://www.ural.kp.ru/daily/27077.5/4148714/ Всё это означает, что суды РФ не будут (по крайней мере массово) защищать интересы Российской Федерации в отношении мигрантов.Евгений МакЛаудввпутин ясно сказал - Для русских России НЕТ!!! Россия она для жидов, узбеков, чеченов. Россию можно грабить. Русских можно убивать, детей насиловать. Никогда так хорошо некоторые расеяне и мигранты не жили в россии как при ввпутине.Комментировать
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