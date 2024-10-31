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Региональная Юридическая Служба

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Байден покусал детей на Хэллоуин

Фото: dailymail.co.uk Новости дня за сегодня сообщают, что президент США Джо Байден привлек внимание общественности в ходе празднования Хэллоуина в Белом доме, когда в шутливой манере «покусал» троих детей.

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