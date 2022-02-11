Дамир Исмагулов о бое Морозова: «Все шансы на победу у Сергея есть»

Боец UFC Дамир Исмагулов в интервью mmafighters.kz дал прогноз на бой Сергея Морозова в UFC: «Я соперника видел Морозова, он дрался с Петром Яном, такой тоже неуступчивый, хороший, показывал сначала конкуренцию, но потом Петя перебил, ну мы знаем какой уровень у Петра Яна.