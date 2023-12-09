Всемирный банк предрек снижение бедности в России в срок до 2025 года

Уровень бедности в России незначительно снизится в период с 2023 по 2025 год. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ноябрьский экономический обзор Всемирного банка стран Европы и Центральной Азии.
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