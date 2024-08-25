Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова

На данный момент необходимость защиты свободы слова стала, как никогда, актуальной. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который приостановил свою предвыборную кампанию в пользу республиканца Дональда Трампа.