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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан Virtus.pro по CS 2 верит, что «Бостон» станет чемпионом НБА, а Джейлен Браун – MVP

По мнению капитана Virtus.pro, чемпионом в сезоне-2023-24 станет «Бостон Селтикс». Джами «Jame» Али назвал и возможного MVP чемпионата – Джейлен Браун.

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