НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Так бы сразу и сказали, что барышня с розовым оттенком... Тосковать не будем!Светлана Журова: ...
  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...

Пегула после того, как проиграла Соболенко третий финал: «Честно, мне сейчас трудно тебя любить»

Пегула после того, как проиграла Соболенко третий финал: «Честно, мне сейчас трудно тебя любить»

Американка уступила ей со счетом 5:7, 2:6. Их баланс в личке стал 2:6, при этом Пегула проиграла все три финала – на тысячнике в Цинциннати (3:6, 5:7) в прошлом году и на US Open (5:7, 5:7) также в прошлом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх