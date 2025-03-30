Пегула после того, как проиграла Соболенко третий финал: «Честно, мне сейчас трудно тебя любить»

Американка уступила ей со счетом 5:7, 2:6. Их баланс в личке стал 2:6, при этом Пегула проиграла все три финала – на тысячнике в Цинциннати (3:6, 5:7) в прошлом году и на US Open (5:7, 5:7) также в прошлом году.