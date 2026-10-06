Китай изменит правила экспорта автомобилей с 2027 года

Участники рынка прогнозируют рост цен на 4–8% С 2026 года Китай существенно усложняет вывоз автомобилей: машину любого бренда без согласия производителя можно вывезти, только если она провела на учете в КНР свыше 180 дней, сообщает "Коммерсантъ".
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