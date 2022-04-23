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Ставки огромны: стало известно, сколько получают Тарасова и Навка на “Ледниковом периоде”

Ставки огромны: стало известно, сколько получают Тарасова и Навка на “Ледниковом периоде”

С момента первого выпуска детище Ильи Авербуха занимает первые строчки рейтинга среди других российских телевизионных проектов.

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