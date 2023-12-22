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Украинский гуманитарный фонд возмущен тем, что их машины скорой помощи используют для отлова мобилизуемых

Украинский гуманитарный фонд возмущен тем, что их машины скорой помощи используют для отлова мобилизуемых

Объединенный гуманитарный фонд UUF, собирающий деньги на отправку машин скорой помощи на линию соприкосновения, был неприятно удивлен, обнаружив использование автомобилей со своей эмблемой при отлове людей для мобилизации в ВСУ.

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