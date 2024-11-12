Независимый эксперт Афиногенов: США стали закупать у РФ больше шоколада из-за увеличения русской диаспоры

Экспорт российского шоколада в США вырос в 3,5 раза. Это связано с увеличением русской диаспоры на фоне событий последних лет, заявил независимый эксперт товаров народного потребления Александр Афиногенов в эфире радио «Комсомольская правда».
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