45-летняя Натали Портман, которая ждет ребенка от нового бойфренда, растрогала подписчиков новым снимком

Актриса готовится стать матерью в третий раз Кадр из фильма «Джеки»Весной 2026 года 45-летняя Натали Портман поделилась радостной новостью: в беседе с Harper’s Bazaar актриса подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда — французского музыкального продюсера Танги Детабля.