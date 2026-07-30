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45-летняя Натали Портман, которая ждет ребенка от нового бойфренда, растрогала подписчиков новым снимком

45-летняя Натали Портман, которая ждет ребенка от нового бойфренда, растрогала подписчиков новым снимком

Актриса готовится стать матерью в третий раз Кадр из фильма «Джеки»Весной 2026 года 45-летняя Натали Портман поделилась радостной новостью: в беседе с Harper’s Bazaar актриса подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда — французского музыкального продюсера Танги Детабля.

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