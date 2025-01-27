Самая дорогая квартира в Москве стоит почти 2 миллиарда. Как она устроена и за что просят такие деньги

Мир московской недвижимости способен заставить схватиться за кошелек даже дубайского шейха. Самая дорогая квартира в Москве выставлена на продажу за невероятные 1,8 миллиарда рублей — смотрим, что скрыто внутри этого дворца общей площадью почти в половину квадратных километра.
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