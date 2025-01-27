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Самая дорогая квартира в Москве стоит почти 2 миллиарда. Как она устроена и за что просят такие деньги

Самая дорогая квартира в Москве стоит почти 2 миллиарда. Как она устроена и за что просят такие деньги

Мир московской недвижимости способен заставить схватиться за кошелек даже дубайского шейха. Самая дорогая квартира в Москве выставлена на продажу за невероятные 1,8 миллиарда рублей — смотрим, что скрыто внутри этого дворца общей площадью почти в половину квадратных километра.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 д.
Владимир Алтайцев
С  жиру  бесятся  упыри.
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23 час.
ВераВерная
Не может у обычного человека быть такой недвижимости! Тот, кто является владельцем - первый кандидат на то, чтоб разложить его на молекулы. Откуда дровишки?
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20 час.

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