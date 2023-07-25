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Представитель ВВС Украины признал преимущество России в борьбе с беспилотниками

Представитель ВВС Украины признал преимущество России в борьбе с беспилотниками

Он отметил, что Москва «далеко опередила» Киев в этом направленииПредставитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что Россия обладает существенным преимуществом перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), и а именно — в борьбе с дронами.

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