Представитель ВВС Украины признал преимущество России в борьбе с беспилотниками

Он отметил, что Москва «далеко опередила» Киев в этом направленииПредставитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что Россия обладает существенным преимуществом перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), и а именно — в борьбе с дронами.