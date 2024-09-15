Кишлак остаётся дома: Мигранты в России - новые правила для них готовит Госдума

Дай Бог если примут! А опг-диаспоры которые на чёрном нале все свои делишки распространяют!??? Наркотрафик, "обеление" ржавого, рынки, маршрутки где чёрный нал в честе!!!??? ФНС вопросов не имеет случайно???

Юрий Белов

Когда напустили тьму тьмущую тараканов в дом - начали репу чесать ! А чем эти репы думали - когда впускали ? И как теперь от этих полчищ избавляться ? Ведь размножаться немеряно уже начали ! И приплод воспитывают в ненависти к стране и приютившему их народу !