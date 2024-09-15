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Закон и Порядок

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Кишлак остаётся дома: Мигранты в России - новые правила для них готовит Госдума

Кишлак остаётся дома: Мигранты в России - новые правила для них готовит Госдума

Госдума России разрабатывает законопроект, который может ограничить мигрантов в праве привозить свои семьи в страну.

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Комментарии
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Александр Рус
все ишачье вместе с некоторыми депутатами отправить в их цветущие кишлаки...
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Дай Бог если примут! А опг-диаспоры которые на чёрном нале все свои делишки распространяют!??? Наркотрафик, &quot;обеление&quot; ржавого, рынки, маршрутки где чёрный нал в   честе!!!??? ФНС вопросов не имеет случайно???
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1 час.
Юрий Белов
Когда напустили тьму тьмущую тараканов в дом - начали репу чесать ! А чем эти репы думали - когда впускали ? И как теперь от этих полчищ избавляться ? Ведь размножаться немеряно уже начали ! И приплод воспитывают в ненависти к стране и приютившему их народу !
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1 час.

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