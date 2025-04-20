Папа римский призвал к разоружению и миру в пасхальном послании

Папа римский Франциск в своем традиционном пасхальном послании Urbi et orbi ("к городу и к миру") 20 апреля 2025 года, что мир невозможен без разоружения, а стремление к самозащите не должно перерастать в гонку вооружений.
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