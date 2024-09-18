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Тиль Швайгер выбрал Владимира Путина и объяснил, что такое Россия

Тиль Швайгер выбрал Владимира Путина и объяснил, что такое Россия

Немецкий актёр на ток-шоу в Германии выдал базу. Лицо телеведущей как бы говорит, что это не та информация, которая приветствуется в эфире.

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